Создание программы

Нужен профессионал программист

1. Сделать программу для создания плана похожую как пример на EazyQuizzy но нужно лучше с добавленим новых модулей, идеи с Вашей стороны приветствуются.

2. Приятный интерфеис

3. Добавления кнопок и пунктов. до трех шагов в глубину пункта 1 и следующие 1.1 1.2 1.3

4. Сделать фон под текстом в зависимости от важности пункта

5. Пишите в личку почту и ICQ.

Бюджет 10 условнных единиц).

Бюджет 10 условнных единиц).