Выгрузка данных и 1С 8.2 в VirtueMart 2.0.0

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Необходимо создать выгрузку из 1C 8.2 как у http://1c-virtuemart.ru/.

В 1С дописан справочник ОЕМ - оригинальных номеров, привязанных к той или иной номенклатуре. Нужен обработчик для выгрузки данных именно из этого справочника ОЕМ.

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Virtuemart
12 лет назад
germess
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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