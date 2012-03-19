Добрый день. Нужно разработать Iframe приложения под ВКонтакте. Нужен человеком с опытом разработки таких приложений или который на 100% уверенный что сможет ;) От вас: цена/сроки/примеры(если есть) Заявки открыты. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить, опцию "товары под заказ" на umi.
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