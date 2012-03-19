Товары под заказ на umi

Веб-программированиеЗавершен1 заявка103 просмотра
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12 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$100
2 дня
Алексей справился с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Отличный исполнитель, рекомендую.
Как обычно все на уровне. Четкие ответы и ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
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