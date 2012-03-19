Добрый день!

мне нужно написать парсер title, алгоритм работы следующий:

ввожу адрес главной страницы и скрипт собирает все title на сайте.

вывод в текстовый документ.

не у всех сайтов есть sitemap поэтом думаю будет лучше всего собирать title с индекса гугл, вообщем все детали обговорим в личном разговоре.