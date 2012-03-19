Парсер title

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

мне нужно написать парсер title, алгоритм работы следующий:

ввожу адрес главной страницы и скрипт собирает все title на сайте.

вывод в текстовый документ.

не у всех сайтов есть sitemap поэтом думаю будет лучше всего собирать title с индекса гугл, вообщем все детали обговорим в личном разговоре.

12 лет назад
smort
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработки по VirtueMart (Joomla 1.5)

    Нужен кодер для различных работ по магазу. пока что несколько работ 1) изменение и усовершентсвование регистрации пользователей (вкладки, оформление без регистрации) 2) корректировка уведомлений о заказе на емэйл (надо добавлять доп. поля из товарных позиций, сделать другой ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Web-based CRM

    $250

    Ищем исполнителя на простенькую CRM. Нужно на php связать единым интерфейсом 5 табличек. В основной (рабочей) таблице есть записи. У пользователей с разным уровнем доступа разные возможности по внесению правок к этим записям. Лог изменений. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мелкие правки на нескольких сайтах.

    $100

    например: сделать 404 страницу, чтобы отдавала ответ сервера 404 а не 200 настроить htaccess Правка кода, работа с js – исправить ошибки валидатора и так далее.. нужен толковый вебмастер. везде разные цмски.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка Iframe приложения под ВК

    Добрый день. Нужно разработать Iframe приложения под ВКонтакте. Нужен человеком с опытом разработки таких приложений или который на 100% уверенный что сможет ;) От вас: цена/сроки/примеры(если есть) Заявки открыты. Спасибо.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание программы

    Нужен профессионал программист 1. Сделать программу для создания плана похожую как пример на EazyQuizzy но нужно лучше с добавленим новых модулей, идеи с Вашей стороны приветствуются. 2. Приятный интерфеис 3. Добавления кнопок и пунктов. до ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla

    Доброго. Ниже описано что требуется сделать на сайте http://www.topakter.ru/ (все псд имеются). Интересует цена +- и сроки. Сайт на Joomla надо привести к внешнему виду главную страницу как в дизайне вот так http://www.inforegion.biz/bestactor/index.htm сами картинки, наложение номера ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад