Доработки по VirtueMart (Joomla 1.5)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен кодер для различных работ по магазу.

пока что несколько работ

1) изменение и усовершентсвование регистрации пользователей (вкладки, оформление без регистрации)

2) корректировка уведомлений о заказе на емэйл (надо добавлять доп. поля из товарных позиций, сделать другой вывод)

Все подробности при личной переписке.

Если Вы не имеете отзывов о VM, опыта в работе - не пишите, времени на пустые разговоры нет

Нужен именно программист, понимающий ядро

В дальнейшем, различные корректировки по магазу, настройка шаблона, технические корректировки

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
as-pire
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Паралелльно сделал все доработки по Vm, получилось покруче битрикса
Отличный клиент! Оплата без проблем.