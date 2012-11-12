Доработки по VirtueMart (Joomla 1.5)

Нужен кодер для различных работ по магазу.

пока что несколько работ

1) изменение и усовершентсвование регистрации пользователей (вкладки, оформление без регистрации)

2) корректировка уведомлений о заказе на емэйл (надо добавлять доп. поля из товарных позиций, сделать другой вывод)

Все подробности при личной переписке.

Если Вы не имеете отзывов о VM, опыта в работе - не пишите, времени на пустые разговоры нет

Нужен именно программист, понимающий ядро

В дальнейшем, различные корректировки по магазу, настройка шаблона, технические корректировки