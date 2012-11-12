Доработки по VirtueMart (Joomla 1.5)

Нужна установка виджета комментариев на сайт Цены и сроки указывайте в заявках
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен кодер для различных работ по магазу.
пока что несколько работ
1) изменение и усовершентсвование регистрации пользователей (вкладки, оформление без регистрации)
2) корректировка уведомлений о заказе на емэйл (надо добавлять доп. поля из товарных позиций, сделать другой вывод)
Все подробности при личной переписке.
Если Вы не имеете отзывов о VM, опыта в работе - не пишите, времени на пустые разговоры нет
Нужен именно программист, понимающий ядро
В дальнейшем, различные корректировки по магазу, настройка шаблона, технические корректировки
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