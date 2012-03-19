Установка виджета для коментариев от ВК на сайт

например: сделать 404 страницу, чтобы отдавала ответ сервера 404 а не 200 настроить htaccess Правка кода, работа с js – исправить ошибки валидатора и так далее.. нужен толковый вебмастер. везде разные цмски.
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