Установка виджета для коментариев от ВК на сайт

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок105 просмотров
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Нужна установка виджета комментариев на сайт

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12 лет назад
ttdot
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sania001
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
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