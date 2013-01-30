Меня зовут Алексей, мне 31 год и вот уже 10 с лишним лет я профессионально занимаюсь дизайном и иллюстрированием. В свободное время я пишу картины и создаю уникальные авторские часы и головоломки. Я открыт для интересных предложений и переговоров. Буду рад плодотворному сотрудничеству с Вами!
НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ ПОРТФОЛИО ЗДЕСЬ https://www.free-lance.ru/users/RedRockArt/
УСЛУГИ:
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- Уникальный веб-дизайн с учетом последних тенденций и юзабилити.
- Яркие и сочные персонажи, иконки и шапки для Ваших проектов.
- Редизайн проектов любой сложности
- Game дизайн, GUI для приложении и игр
- Иллюстрации для проектов и журналов
- Объемные картины и панно для интерьеров
- Авторские часы и головоломки
СТОИМОСТЬ И СКИДКИ (точная стоимость, зависит от поставленных задач)
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- Дизайн сайтов от 3000 руб
- Персонажи от 1500 руб
- Иконки от 150 руб
- Локации для игр от 1000 руб
Раздача скидок постоянным клиентам, а также скидки за объем!
Портфолио
- Открытка к 23 февраля335 просмотров
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