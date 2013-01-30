Дизайн сайтов, игры, приложений любой сложности! Уникальность и детализация

Меня зовут Алексей, мне 31 год и вот уже 10 с лишним лет я профессионально занимаюсь дизайном и иллюстрированием. В свободное время я пишу картины и создаю уникальные авторские часы и головоломки. Я открыт для интересных предложений и переговоров. Буду рад плодотворному сотрудничеству с Вами!

НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ ПОРТФОЛИО ЗДЕСЬ https://www.free-lance.ru/users/RedRockArt/

УСЛУГИ:

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- Уникальный веб-дизайн с учетом последних тенденций и юзабилити.

- Яркие и сочные персонажи, иконки и шапки для Ваших проектов.

- Редизайн проектов любой сложности

- Game дизайн, GUI для приложении и игр

- Иллюстрации для проектов и журналов

- Объемные картины и панно для интерьеров

- Авторские часы и головоломки

СТОИМОСТЬ И СКИДКИ (точная стоимость, зависит от поставленных задач)

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- Дизайн сайтов от 3000 руб

- Персонажи от 1500 руб

- Иконки от 150 руб

- Локации для игр от 1000 руб

Раздача скидок постоянным клиентам, а также скидки за объем!