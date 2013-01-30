webinsight_pro

Земцов webinsight_pro

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн сайтов, игры, приложений любой сложности! Уникальность и детализация

Меня зовут Алексей, мне 31 год и вот уже 10 с лишним лет я профессионально занимаюсь дизайном и иллюстрированием. В свободное время я пишу картины и создаю уникальные авторские часы и головоломки. Я открыт для интересных предложений и переговоров. Буду рад плодотворному сотрудничеству с Вами!

НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ ПОРТФОЛИО ЗДЕСЬ https://www.free-lance.ru/users/RedRockArt/

УСЛУГИ:

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- Уникальный веб-дизайн с учетом последних тенденций и юзабилити.

- Яркие и сочные персонажи, иконки и шапки для Ваших проектов.

- Редизайн проектов любой сложности

- Game дизайн, GUI для приложении и игр

- Иллюстрации для проектов и журналов

- Объемные картины и панно для интерьеров

- Авторские часы и головоломки

СТОИМОСТЬ И СКИДКИ (точная стоимость, зависит от поставленных задач)

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- Дизайн сайтов от 3000 руб

- Персонажи от 1500 руб

- Иконки от 150 руб

- Локации для игр от 1000 руб

Раздача скидок постоянным клиентам, а также скидки за объем!

Портфолио

Отзывы заказчиков

Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта новогодней тематики
У Алексея получился отличный дизайн! Очень понравилось. Всем рекомендую!
Сотрудничеством с Константином доволен! Всем рекомендую! четко поставленные задачи, адекватные сроки, своевременная оплата!
Ответный отзыв
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)
$35
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта автосервиса
Алексей - отличный дизайнер! Спасибо за сотрудничество. Надеюсь, долгосрочное.
Было очень приятно работать с Денисом! четко поставленные задачи, оперативные правки, оплата в срок! Всем рекомендую Дениса - как очень порядочного заказчика!
Ответный отзыв
PaulIV
Павел 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Редизайн меню
Хорошая работа. Учтены все пожелания. Приятно работать.
Благодарен Павлу за сотрудничество! Четко поставленные задачи, адекватные сроки - с оплатой никаких проблем! рекомендую Павла как очень добропорядочного заказчика!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $250
от 1 дня
нет рейтинга