Помочь устранить баги Wordpress

На моем проекте goldston.ru пишет "Warning: file_put_contents(/var/www/goldston/data/www/goldston.ru/wp-content/themes/OfficeFurniture/functions.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/goldston/data/www/goldston.ru/wp-content/themes/OfficeFurniture/functions.php on line 33"

хотя chmod выставлен 775 на functions.php во вложении

При установки шаблона, вылетает кодировка на сайте.

В чем может быть проблема?

Цена, сроки решения проблемы.