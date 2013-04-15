1) Необходимо установить 4 англоязычных шаблона на WordPress. 2) Сделать их русскую локализацию 3) Залить контент в эти шаблоны
Постоянно ломают сайты
Есть проблема, для начала с сайтом на modx, www.ataka54.ru. Такое ощущение, что туда только ленивый не залезет. Постоянно появляются шелы. Хостер грозит закрыть сервер. Надо решить проблему с безопасностью, заштопать все дыры.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть простой как топор сайт-визитка, делал студент, сейчас вылетают ошибки. Надо исправить, возможно как то усовершенствовать.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно довести "до ума" формы обратной связи на движке Wordpress, т.к. письма не отправляются с сайта на прописанный адрес.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Надо восстановить сайт на World Press который был взломан хакерами и запущены вирусы. Очень нужно, знающие люди отзовитесь. Подробности в личном сообщении.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно подогнать имеющийся шаблон под требования. Работа с модулями, плагинами, таблицей стилей. Работы не много, но делать нужно будет все в онлайне - в течение дня (суббота или воскресенье).Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $3000
Требуется опытный программист для помощи в разработке проекта на Битрикс. Проект уже начат, ищу помощника на программирование. Четкое ТЗ, хорошее планирование работы, гарантия оплаты. Можно договориться на ежемесячную оплату и длительный срок. Требования: хорошее ...Закрыт12 лет назад
- $165
Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Необходима верстка landing page согласно дизайну. Одностраничник. Дополнительно только всплывающее окошко с текстом о согласии с обработкой персональных данных. Также необходимо размещение ...Закрыт12 лет назад
- $100
Требуется создать сайт визитку для дизайн-студии. Предпочтения по cms: WordPress или MODx. Дизайн готов. Подробности в скайпе the.best-777Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт12 лет назад
На моем проекте goldston.ru пишет "Warning: file_put_contents(/var/www/goldston/data/www/goldston.ru/wp-content/themes/OfficeFurniture/functions.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/goldston/data/www/goldston.ru/wp-content/themes/OfficeFurniture/functions.php on line 33" хотя chmod выставлен 775 на functions.php во вложении При установки шаблона, вылетает ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется веб разработчик. Необходимо знание php mysql. Умение верстать, т.е. знание JS, CSS, HTMl на хорошем уровне. Плюсом будет знание 1с-битрикс. Возможна удаленная работа, но желательна работа в офисе в Воронеже. Работать 5 дней в ...Закрыт12 лет назад