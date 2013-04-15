Постоянно ломают сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок221 просмотр

Есть проблема, для начала с сайтом на modx, www.ataka54.ru. Такое ощущение, что туда только ленивый не залезет. Постоянно появляются шелы. Хостер грозит закрыть сервер. Надо решить проблему с безопасностью, заштопать все дыры.

MODX
12 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад
$40
1 день
Проблема решена. Спасибо. Перед этим с сервером работали 3 сисадмина по очереди. Все ограничивалось удалением шелов, но через день-два история повторялась. Наконец сервер защищен. Благодаря Кириллу я теперь сплю спокойно. Рекомендую как грамотного специалиста и порядочного человека..
Отличный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад