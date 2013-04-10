Установить 4 шаблона на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок162 просмотра

1) Необходимо установить 4 англоязычных шаблона на WordPress.

2) Сделать их русскую локализацию

3) Залить контент в эти шаблоны

WordPress
12 лет назад
justup
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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