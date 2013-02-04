Здравствуйте! Необходима помощь по написанию текста объявления для Авита на тему укладка тротуарной плитки.
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Здравствуйте необходимо сделать лендинг пейдж. Тематика укладка тротуарной плитки.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте!!! Есть сайт vizitka.com . Это интернет магазин для заказа визиток. 1) Нужно организовать функционал проверки макета визитки( как на странице http://vizitka.com/moscow/printing/businesscards-mockup/editor) после проверки макет визитки должен попадать в корзину и его ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать рерайт 2-х статей (О компании и Продукция). Файлы с о статьями прикрепил. Рерайт необходимо сделать сегодня к вечеру.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Нужно поменять всё, что в зеленом прямоугольнике. 1) В блоке управление поменять цвет, размер и шрифт текста. Текст в красном прямоугольнике сделать синим, добавить рядом с текстом картинку. 2) В блоке описание ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо установить парсер simple html dom на сайт сделанный на битриксе.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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1) Необходимо установить 4 англоязычных шаблона на WordPress. 2) Сделать их русскую локализацию 3) Залить контент в эти шаблоныСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт который мог бы распознавать в тексте аккорды и транспонировал их в другую тональность. Аналог скрипта http://hm6.ru/transposer/ .Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Нужно разработать дизайн сайта главной для сайта аккордовДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт12 лет назад