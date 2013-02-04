Здравствуйте!!! Есть сайт vizitka.com . Это интернет магазин для заказа визиток. 1) Нужно организовать функционал проверки макета визитки( как на странице http://vizitka.com/moscow/printing/businesscards-mockup/editor) после проверки макет визитки должен попадать в корзину и его ...