justup

Александр justup

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

dsamoilov
Дмитрий 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Скрипт распознавания и транспонирования аккордов
Все отлично
Спасибо Дмитрию. Работа была выполнена быстро и качественно. Я доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Рерайт текста
Александр, спасибо, за сотрудничество. Буду рада быть вам полезной еще.
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Редизайн внутренней страницы
Хороший заказчик! Четко ставит задачу. Было приятно работать
Проект сделан без нареканий, качественно и в срок.
Ответный отзыв