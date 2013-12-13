Редизайн внутренней страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок165 просмотров

Нужно поменять всё, что в зеленом прямоугольнике.

1) В блоке управление поменять цвет, размер и шрифт текста. Текст в красном прямоугольнике сделать синим, добавить рядом с текстом картинку.

2) В блоке описание нужно заменить весь текст, а именно в нем должно остаться Ф.И.О. ниже идти заголовок личная информация, ещё ниже текс с личной информацией(Дата рождения Страна, город, Музыкальное образование, владение музыкальными инструментами, любимые группы, любимые песни )

3) В блоке живая лента поменять размер, шрифт и цвет текста.

4) В блоке меню пользователя заменить текст, поменять шрифт, размер и цвет текста

Вообще нужно во всем зеленом прямоугольнике поменять шрифт, цвет и размер текста, они должны стать такими же как выше.

Так же нужно убрать плюсики, минусы и крестики. У серых прямоугольников сделать фон градиентом как и в меню выше.

11 лет назад
justup
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Проект сделан без нареканий, качественно и в срок.
Хороший заказчик! Четко ставит задачу. Было приятно работать

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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