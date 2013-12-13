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Редизайн внутренней страницы
Нужно поменять всё, что в зеленом прямоугольнике.
1) В блоке управление поменять цвет, размер и шрифт текста. Текст в красном прямоугольнике сделать синим, добавить рядом с текстом картинку.
2) В блоке описание нужно заменить весь текст, а именно в нем должно остаться Ф.И.О. ниже идти заголовок личная информация, ещё ниже текс с личной информацией(Дата рождения Страна, город, Музыкальное образование, владение музыкальными инструментами, любимые группы, любимые песни )
3) В блоке живая лента поменять размер, шрифт и цвет текста.
4) В блоке меню пользователя заменить текст, поменять шрифт, размер и цвет текста
Вообще нужно во всем зеленом прямоугольнике поменять шрифт, цвет и размер текста, они должны стать такими же как выше.
Так же нужно убрать плюсики, минусы и крестики. У серых прямоугольников сделать фон градиентом как и в меню выше.
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