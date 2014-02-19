Доделать дизайн интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок207 просмотров

Добрый день.

Интернет-магазин: zoofriends.info

Нужно доделать:

1. Доделать вывод новостей.

2. Убрать блок "Подписаться на новости"

3. Перенести баннер отзывов яндекса

4. Подвал сайта.

5. Переделать вывод товаров в категории

6. Вывод информации о товаре.

Оплата после работы. Через сбербанк, яндекс-деньги, переводом короны. Максимум 150 долларов по курсу цб.

11 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все отлично, большое спасибо.
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!

Заявки фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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