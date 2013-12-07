Всем доброго времени суток нужен профессиональный, креативно мыслящий дизайнер с возможность по доработкам продолжать доделывать улучшать дорисовывать дизайн. можно посмотреть на сайты аналоги как устроены http://u.to/ocFuAQ http://u.to/9-c_BQ но при личном ...
Дизайн страницы для блога Wordpress
Нужно сделать дизайн одной страницы для блога.Страница о реалити шоу с подпиской.
Все детали в личку.От вас цена и сроки.
Вот некоторые примеры:http://moedeloserdza.ru/#archive
Заявки фрилансеров
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