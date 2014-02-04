Дизайн для социального проекта питомцев

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки493 просмотра

Всем доброго времени суток нужен профессиональный, креативно мыслящий дизайнер с возможность по доработкам продолжать доделывать улучшать дорисовывать дизайн. можно посмотреть на сайты аналоги как устроены

http://u.to/ocFuAQ

http://u.to/9-c_BQ

но при личном общении объясню примерную ситуацию что я сам хочу видеть.

исправлены ссылки.

11 лет назад
afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$180
4 дня
Спасибо Андрею, за красивый и качественный дизайн +10
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!
Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$250
7 дней
Спасибо за оперативность выполнения работы, приятно удивили своей работай +10.
Спасибо за интересный проект. Понятное задание. Быстрый расчет. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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