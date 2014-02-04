Дизайн для социального проекта питомцев

Всем доброго времени суток нужен профессиональный, креативно мыслящий дизайнер с возможность по доработкам продолжать доделывать улучшать дорисовывать дизайн. можно посмотреть на сайты аналоги как устроены

http://u.to/ocFuAQ

http://u.to/9-c_BQ

но при личном общении объясню примерную ситуацию что я сам хочу видеть.

исправлены ссылки.