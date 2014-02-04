Разработать дизайн интернет магазина gipfel в стиле http://gipfel.ru/. Если этот проект нарисуете на 5+, есть еще 4 проекта похожих ИМ.
Дизайн для социального проекта питомцев
Всем доброго времени суток нужен профессиональный, креативно мыслящий дизайнер с возможность по доработкам продолжать доделывать улучшать дорисовывать дизайн. можно посмотреть на сайты аналоги как устроены
но при личном общении объясню примерную ситуацию что я сам хочу видеть.
исправлены ссылки.
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