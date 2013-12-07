Добавить текста в основной готовый дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки207 просмотров

Привет.

есть дизайн. исходник тоже

https://monosnap.com/image/YqQqo0w6JqALd1homOzgJyWPA/

он полностью мне нравиться и все ок.

но мне надо добавить в него текст.

список правок

1. лого делаем маленьким и сдвигаем в левый угол https://monosnap.com/image/MBi1NcQoK1eoIzrx9S1r9Ssfu/

2. под лого дискрипт - тест Наши тексты для сайта дают до 200% больше пользователей для сайта

3. https://monosnap.com/image/vkGNAZTqT0NNJnqJoNgqlcp5t/

4. блок цен показать вверху

5. блок. Сделано заказов за месяц. перейменовать в Статистику

и вывести там такой текст

Статей написано:50 009

Выполненных заказов:6 998

Заказов в работе:51

Средняя оценка статей 7.5/10

Процент правок статей 4.2 %

Процент возвратов 2.5 %

Клиентов:5 107

сделано заказов 1054

авторов 1245

среднее время написания текста 12 ч

заказов за день сделано 5-20

последний заказ в какое время был активирован. последний заказ в 12:45

6. вместо кнопки быстрый заказ. надо вставить форму

https://monosnap.com/image/rveEIMNFB7Zq9sdOeWkLaJuol/

и на форму показывает рука.

7. Добавить текст

где-то в верхней области

крупное заглавие

Кейсы заказчиков GodsOfContent

кейс 1.

Как я получил 221 093 пользователей на сайт, потратив ~150$ на написание SEO текстов и 40$ на продвижение сайта

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Кейс 2

Как Михаил, заказав тексты у GodsOfContent,получил 48 155 клиентов по цене 0.00336413664$ за клиента, потратив всего 169,02$

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Кейс 3

Как, заказывая тексты в GodsOfContent,

я получил 19 368 пользователей из поиска за 156.02$ с окупаемостью (ROI) 347%

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Хочу кейсы

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Женя - хороший исполнитель. Делает хорошо. Очень терпелив. К требованиям заказчика очень адекватно относится даже если их было больше чем изначально в задании. Все ок.
Хороший сотрудник. Щедро платит и с пониманием относиться к форс-мажорным ситуациям.

Заявки фрилансеров

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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