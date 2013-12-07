Добавить текста в основной готовый дизайн

Привет.

есть дизайн. исходник тоже

https://monosnap.com/image/YqQqo0w6JqALd1homOzgJyWPA/

он полностью мне нравиться и все ок.

но мне надо добавить в него текст.

список правок

1. лого делаем маленьким и сдвигаем в левый угол https://monosnap.com/image/MBi1NcQoK1eoIzrx9S1r9Ssfu/

2. под лого дискрипт - тест Наши тексты для сайта дают до 200% больше пользователей для сайта

3. https://monosnap.com/image/vkGNAZTqT0NNJnqJoNgqlcp5t/

4. блок цен показать вверху

5. блок. Сделано заказов за месяц. перейменовать в Статистику

и вывести там такой текст

Статей написано:50 009

Выполненных заказов:6 998

Заказов в работе:51

Средняя оценка статей 7.5/10

Процент правок статей 4.2 %

Процент возвратов 2.5 %

Клиентов:5 107

сделано заказов 1054

авторов 1245

среднее время написания текста 12 ч

заказов за день сделано 5-20

последний заказ в какое время был активирован. последний заказ в 12:45

6. вместо кнопки быстрый заказ. надо вставить форму

https://monosnap.com/image/rveEIMNFB7Zq9sdOeWkLaJuol/

и на форму показывает рука.

7. Добавить текст

где-то в верхней области

крупное заглавие

Кейсы заказчиков GodsOfContent

кейс 1.

Как я получил 221 093 пользователей на сайт, потратив ~150$ на написание SEO текстов и 40$ на продвижение сайта

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Кейс 2

Как Михаил, заказав тексты у GodsOfContent,получил 48 155 клиентов по цене 0.00336413664$ за клиента, потратив всего 169,02$

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Кейс 3

Как, заказывая тексты в GodsOfContent,

я получил 19 368 пользователей из поиска за 156.02$ с окупаемостью (ROI) 347%

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