Требуется нарисовать высококачественный дизайн для большого и сложного т3. Тематика: "Бронирование отелей, апартаментов и хостелов" одной сети, бренда на одном сайте. Исполнитель ОБЯЗАТЕЛЬНО с портфолио, наличием скайпа, желательно из ...
Добавить текста в основной готовый дизайн
Привет.
есть дизайн. исходник тоже
https://monosnap.com/image/YqQqo0w6JqALd1homOzgJyWPA/
он полностью мне нравиться и все ок.
но мне надо добавить в него текст.
список правок
1. лого делаем маленьким и сдвигаем в левый угол https://monosnap.com/image/MBi1NcQoK1eoIzrx9S1r9Ssfu/
2. под лого дискрипт - тест Наши тексты для сайта дают до 200% больше пользователей для сайта
3. https://monosnap.com/image/vkGNAZTqT0NNJnqJoNgqlcp5t/
4. блок цен показать вверху
5. блок. Сделано заказов за месяц. перейменовать в Статистику
и вывести там такой текст
Статей написано:50 009
Выполненных заказов:6 998
Заказов в работе:51
Средняя оценка статей 7.5/10
Процент правок статей 4.2 %
Процент возвратов 2.5 %
Клиентов:5 107
сделано заказов 1054
авторов 1245
среднее время написания текста 12 ч
заказов за день сделано 5-20
последний заказ в какое время был активирован. последний заказ в 12:45
6. вместо кнопки быстрый заказ. надо вставить форму
https://monosnap.com/image/rveEIMNFB7Zq9sdOeWkLaJuol/
и на форму показывает рука.
7. Добавить текст
где-то в верхней области
крупное заглавие
Кейсы заказчиков GodsOfContent
кейс 1.
Как я получил 221 093 пользователей на сайт, потратив ~150$ на написание SEO текстов и 40$ на продвижение сайта
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Кейс 2
Как Михаил, заказав тексты у GodsOfContent,получил 48 155 клиентов по цене 0.00336413664$ за клиента, потратив всего 169,02$
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Кейс 3
Как, заказывая тексты в GodsOfContent,
я получил 19 368 пользователей из поиска за 156.02$ с окупаемостью (ROI) 347%
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Хочу кейсы
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