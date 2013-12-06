Нарисовать высококачественный дизайн для проекта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок298 просмотров

Требуется нарисовать высококачественный дизайн для большого и сложного т3.

Тематика: "Бронирование отелей, апартаментов и хостелов" одной сети, бренда на одном сайте.

Исполнитель ОБЯЗАТЕЛЬНО с портфолио, наличием скайпа, желательно из Санкт-Петербурга.

Лучшие из лучших, прикрепляйте работы.

Страниц в макете около 15-20.

Только качество.

Работа по договору, оплата по безналу, желательно через гаранта.

11 лет назад
Timur_ysupov
Юсупов 
32 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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