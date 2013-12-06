"PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forum
Нарисовать высококачественный дизайн для проекта
Требуется нарисовать высококачественный дизайн для большого и сложного т3.
Тематика: "Бронирование отелей, апартаментов и хостелов" одной сети, бренда на одном сайте.
Исполнитель ОБЯЗАТЕЛЬНО с портфолио, наличием скайпа, желательно из Санкт-Петербурга.
Лучшие из лучших, прикрепляйте работы.
Страниц в макете около 15-20.
Только качество.
Работа по договору, оплата по безналу, желательно через гаранта.
Заявки фрилансеров
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