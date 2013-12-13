Дизайн и верстка подписной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка141 просмотр

Есть дизайн макет структуры страницы.

Страница укладывается в один экран.

Графических подложек не надо.

Из картинок - только кнопка и стрелка -указатель.

Текстовое наполнение готово.

Надо предложить цветовое решение и сделать верстку страницы

11 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Елена выполнила задание качественно и вполне оперативно. Сотрудничеством доволен. Буду обращаться сам и рекомендую другим заказчикам.
Сергей предоставил четко сформулированное ТЗ, был всегда на связи, отвечал быстро, когда у меня были вопросы. И с оплатой все в порядке.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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