Нарисовать PSD по flash макету сайта

Здравствуйте!

Нам нужно перенести флеш сайт в псд, чтобы потом сверстать его под хтмл. Сайт небольшой, главная и несколько внутренних страничек, нужен подготовить его для хтмл верстки. ПСД исходника нету.

И подобрать пару картинок, чуть уникализировать.

Я предлагаю 1000р, и сделать до вечера..