"PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forum
Нарисовать PSD по flash макету сайта
Здравствуйте!
Нам нужно перенести флеш сайт в псд, чтобы потом сверстать его под хтмл. Сайт небольшой, главная и несколько внутренних страничек, нужен подготовить его для хтмл верстки. ПСД исходника нету.
И подобрать пару картинок, чуть уникализировать.
Я предлагаю 1000р, и сделать до вечера..
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