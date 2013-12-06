"PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forum
Разработка дизайна админки новостного сайта
Необходимо разработать дизайн админки новостного сайта. Дизайн практически полностью копирует по функционалу наш другой проект http://preambula.com/orders/ordersNew.php
Т.е. необходимо прочувствовать функционал и развить идею, поменяв направление сайта, но не ломая минимализм и простоту подачи.
Для большего вдохновения, рекомендую ознакомиться с metro-ui
http://www.pinterest.com/audiodesign/metro-ui/
http://habrahabr.ru/post/156625/
или направление дизайна google приложений
http://drodofon.ru/dizajn-google-play-izmenitsya-u...
Ждем Ваших предложений и демо (выберем,исходя из гонорара,который укажете и портфолио)
Примерный список того,что должна содержать админка:
Страница состоит из полос статей,как в примере, при клике на которые открывается ее редактирование:
ПОЛОСА СТАТЬИ
Айди
Фото
Заголовок
Дата
Опубликовано(цветовое выделение)
Тип(новость/статья)
Раздел(политика/экономика и тд)
РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТЬИ
Айди
Следующая-предыдущая
Закрыть
Фото(дескрипшн картинки)
Заголовок
Подзаголовок
Тело статьи(с классическим html-редактором)
Автор
Источник
URL-статьи
Раздел(селект)
Поиск тега и добавление
Новость/статья
Дата
Украина/мир(выбор)
Выбор региона(поиск и выбор)
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