Разработка дизайна админки новостного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок185 просмотров

Необходимо разработать дизайн админки новостного сайта. Дизайн практически полностью копирует по функционалу наш другой проект http://preambula.com/orders/ordersNew.php

Т.е. необходимо прочувствовать функционал и развить идею, поменяв направление сайта, но не ломая минимализм и простоту подачи.

Для большего вдохновения, рекомендую ознакомиться с metro-ui

http://www.pinterest.com/audiodesign/metro-ui/

http://habrahabr.ru/post/156625/

или направление дизайна google приложений

http://drodofon.ru/dizajn-google-play-izmenitsya-u...

Ждем Ваших предложений и демо (выберем,исходя из гонорара,который укажете и портфолио)

Примерный список того,что должна содержать админка:

Страница состоит из полос статей,как в примере, при клике на которые открывается ее редактирование:

ПОЛОСА СТАТЬИ

Айди

Фото

Заголовок

Дата

Опубликовано(цветовое выделение)

Тип(новость/статья)

Раздел(политика/экономика и тд)

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТЬИ

Айди

Следующая-предыдущая

Закрыть

Фото(дескрипшн картинки)

Заголовок

Подзаголовок

Тело статьи(с классическим html-редактором)

Автор

Источник

URL-статьи

Раздел(селект)

Поиск тега и добавление

Новость/статья

Дата

Украина/мир(выбор)

Выбор региона(поиск и выбор)

HTML
11 лет назад
audiodesign
Максим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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