Дизайн оптового интернет-магазина в стиле flat

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен54 заявки593 просмотра

Требуется дизайн интернет-магазина с использованием плоских элементов интерефейса.

Оптовый интернет-магазин, тематика - кабельная арматура.

Есть готовый прототип.

7 страниц: главная, страница каталога, страница товара, страница регистрации/авторизации, корзина, оформление заказа, текстовая страница

11 лет назад
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$500
14 дней
Отличная работа. Проект был достаточно сложный, не стандартный, по ходу добавлялись дополнительные параметры. Владимир выполнял задания по проекту с опережением сроков, чисто и аккуратно, проявлял инициативу. Работать очень понравилось, будем работать дальше
Спасибо за очень интересный проект! С Марией очень приятно работать! Наличие четкого и грамотного техзадания, правильная и четкая постановка задач, быстрота и своевременность оплаты! Обращайтесь еще, буду рад видеть в числе своих постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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