Всем доброго времени суток нужен профессиональный, креативно мыслящий дизайнер с возможность по доработкам продолжать доделывать улучшать дорисовывать дизайн. можно посмотреть на сайты аналоги как устроены http://u.to/ocFuAQ http://u.to/9-c_BQ но при личном ...
Дизайн оптового интернет-магазина в стиле flat
Требуется дизайн интернет-магазина с использованием плоских элементов интерефейса.
Оптовый интернет-магазин, тематика - кабельная арматура.
Есть готовый прототип.
7 страниц: главная, страница каталога, страница товара, страница регистрации/авторизации, корзина, оформление заказа, текстовая страница
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