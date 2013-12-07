Дизайн для небольшого лэндинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки178 просмотров

Примерно такого типа (картинка во вложении, пример по компоновке никак по сюжету).

Это будет страничка подписки на бумажный журнал по искусству.

Требуется найти центральную картинку, которая вызывает эстетические чувства, желание любоваться, которая дает НАСТРОЕНИЕ (предложить 3-4 варианта).

Другой вариант беспроигрышный для центральной картинки - разместить обложки журнала в композицию (один из возможных вариантов как на второй картинке)

И это только для 1-ой страницы, со второй страницы - будет подключен сервис с формой заполнения адреса и выбором метода оплаты.

Верстальщик есть и программист тоже. Нужен дизайн, картинка, компоновка.

Здесь инфо о журнале - www.iskusstvo-info.ru

Здесь решение по дизайну для глянца - elle.ru/issue/subscription/ только вместо окошек будут лучше кнопки - подписка на полгода и подписка на год (здесь текущее состояние. без дизайна - http://playground.zz.mu/)

11 лет назад
Noaminq
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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