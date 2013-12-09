Два макета по подобию готового сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки172 просмотра

До завтрашнего вечера (до 17.00 по мск) необходимо подготовить два psd макета. Задачи две:

1) интерфейс подписки на новости по видам спорта;

2) интерфейс медального зачета.

Рисовать ничего не нужно, иконки можно использовать готовые. Оба интерфейса нужно будет вписать в уже готовый сайт (т.е. страница куда нужно будет вписывать уже готова).

Подробнее в переписке, объясню все на пальцах и согласуем ценник (желательно на уровне 60-70$ за всю работу)

11 лет назад
fm-club
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Все отлично, сотрудничеством удовлетворен.
Работа прошла нормально.

Заявки фрилансеров

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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