Два макета по подобию готового сайта

До завтрашнего вечера (до 17.00 по мск) необходимо подготовить два psd макета. Задачи две:

1) интерфейс подписки на новости по видам спорта;

2) интерфейс медального зачета.

Рисовать ничего не нужно, иконки можно использовать готовые. Оба интерфейса нужно будет вписать в уже готовый сайт (т.е. страница куда нужно будет вписывать уже готова).

Подробнее в переписке, объясню все на пальцах и согласуем ценник (желательно на уровне 60-70$ за всю работу)