Разработать дизайн листовки

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Завершен3 заявки114 просмотров

Необходимо разработать двухсторонний буклет в Corel для печати в типографии (как в пункте 1 только с русским текстом). Размер А4. Цвета такие же как в примере пункт 1, картинки могут быть аналогичные их нужно подобрать.

1) Пример листовки http://yadi.sk/d/W-U3m1rmDoow3

2) Текст для листовки http://yadi.sk/d/1FkU3WX7DueLf

11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист, ответственный исполнитель, талантливый дизайнер. Работа сделана четко и красиво. Рекомендую.
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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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