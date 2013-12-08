Разработать дизайн листовки

Необходимо разработать двухсторонний буклет в Corel для печати в типографии (как в пункте 1 только с русским текстом). Размер А4. Цвета такие же как в примере пункт 1, картинки могут быть аналогичные их нужно подобрать.

1) Пример листовки http://yadi.sk/d/W-U3m1rmDoow3

2) Текст для листовки http://yadi.sk/d/1FkU3WX7DueLf