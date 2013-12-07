Дизайн Landing фрико на основании имеющегося psd

Имеется psd уже готово сайта одностраничника по одной марке оборудования. Нужно сделать на его основании дизайн по другой марке оборудования.

Т.е. структура, оформление блоков останется, поменяется содержимое (атмосферная картинка в шапкеуслуги, УТП, текст акции, отзывы). ТЗ приложил

Будет еще очень много подобных проектов. Указывайте, куда тз выслать.

Указывайте, пожалуйста, сразу минимимальную цену и срок, за которые Вы готовы сделать.