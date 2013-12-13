Здравствуйте! Ищется дизайнер для регулярных задач. Оставляйте свои контакты и примеры работ с ориентировочной стоимостью.
Нужен редизайн сайта по скупке битых автомобилей
Нужно нарисовать новый современный дизайн главной страницы в светлых тонах для сайта по скупке битых автомобилей http://autoskupregion.ru/
Желаемая структура макета шириной 1200px:
1) шапка, в которой нафотошопить графику (например, разбитый авто) не более 300px по высоте, слева - красивая надпись "Выкуп битых авто", справа - телефон (но можно и другую структуру, если дизайнер предложит более интересный)
2) под шапкой - горизонтальное меню с пунктами: "Главная, Услуги, О компании, Новости, Статьи, Контакты"
3) под горизонтальным меню 2 колонки:
- слева (не более 40% по ширине) яркий блок онлайн-заявки на оценку и выкуп авто по фото (должна быть САМЫМ ярким объектом в дизайне), иметь 6 полей: "Имя, Телефон, Модель авто, Год выпуска, Фото (input'ы), Дополнительная информация (textarea)"
- справа текст (колонка должна быть шире 1-ой), т.е. контентная часть
4) Ниже подвал, должен содержать 2 счетчика 88*31, копирайт + название компании с телефоном + чуть-чуть какой-то графики, которая дает понять о тематике сайта
p.s. если у дизайнера есть своё видение структуры макета, будем рады рассмотреть и принять, если нам понравится
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