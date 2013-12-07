Сделать текст на картинке редактируемым + размеры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка123 просмотра

Посмотрите на картинку во вложении. Там используется шрифт "Lato". Вкратце: нужно сделать вместо обычной картинки psd с редактируемым текстом, английский заменить на русский, сделать пару размеров

Должна получиться точная копия картинки(с минимальными изменениями, если можете, сделайте лучше:)

Что делаете по шагам:

1. Копируете картинку в слой

2. Над ним создаете еще один(чтобы легче было сравнивать с оригиналом)

3. Удаляете с верхнего слоя текст(цифры и буквы, можно не очень аккуратно, фон все равно брать не будем оттуда)

4. И делаете их копию вручную(ну всмысле чтобы они не картинкой были, а редактируемы. Не забудьте про тени. Days, hours, mins, secs заменяете на дней, часов, минут, секунд соответственно. Шрифт нужно подобрать максимально похожий. Если что, можно сокращать, например секунды = сек)

5. Обрезаете отступы по бокам

6. Делаете 3 размера: ~250px, ~500px, ~700px в ширину (~ означает что вы можете менять его на +-10px, если требуется, то что картинка будет размыта при увеличении - это ок)

7. Проверяете, все ли правильно смотрится(шрифты не должны поехать). Если нужно корректируете положение или размер шрифта

На выходе должен быть psd, где каждый из размеров будет в отдельной папочке + файлы шрифтов которые вы использовали

На будущее, у меня еще минимум 4 таких проекта, если один дизайнер который их делал не выздовеет:)

Оцените примерно по стоимости. Или я подумаю что вы не читали проект;)

11 лет назад
MDP
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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