Всем привет. Нужен дизайн главной + страничка онлайн заявки (по желанию). Все подробности в прикрепленном файле. Спасибо за внимание и удачи. Если есть вопросы, пишите в личку…
Нужен дизайнер сайтов
Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки.
Оплата работы по договоренности.
У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию заказчика. т.е. с нуля разрабатывать ничего не надо будет.
Это первый шаг. Дальше будем разрабатывать дизайн новых страниц и т.п.
Конечно, хотелось бы работать с дизайнером из Гомеля. Но рассмотрим все варианты.
Предложения скрыты.
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