Нужен дизайнер сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок180 просмотров

Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки.

Оплата работы по договоренности.

У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию заказчика. т.е. с нуля разрабатывать ничего не надо будет.

Это первый шаг. Дальше будем разрабатывать дизайн новых страниц и т.п.

Конечно, хотелось бы работать с дизайнером из Гомеля. Но рассмотрим все варианты.

Предложения скрыты.

11 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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