Нужен дизайнер сайтов

Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки.

Оплата работы по договоренности.

У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию заказчика. т.е. с нуля разрабатывать ничего не надо будет.

Это первый шаг. Дальше будем разрабатывать дизайн новых страниц и т.п.

Конечно, хотелось бы работать с дизайнером из Гомеля. Но рассмотрим все варианты.

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