Дизайн внутренней страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок279 просмотров

сделать дизайн внутренней страницы сайта

главная страница этого сайта www.ineedsolution.com/Kroll/

11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$100
2 дня
Александр, первый дизайнер, который знает, что и зачем он делает, если Вам нужен минималистический дизайн обращайтесь к нему. Настоятельно рекомендую!
рекоменедую

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать текст на картинке редактируемым + размеры

    Посмотрите на картинку во вложении. Там используется шрифт "Lato". Вкратце: нужно сделать вместо обычной картинки psd с редактируемым текстом, английский заменить на русский, сделать пару размеров Должна получиться точная копия картинки(с минимальными ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание схематической компановки страницы

    Добрый день, есть ресурс http://bambini.by - портал для родителей и будущих мам. необходимо поработать над структурой и схематической компоновкой страниц сайта. основное общение по скайпу. Предпочтение человеку из Минска.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной сайта компании

    $130

    Всем привет. Нужен дизайн главной + страничка онлайн заявки (по желанию). Все подробности в прикрепленном файле. Спасибо за внимание и удачи. Если есть вопросы, пишите в личку…

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов

    Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки. Оплата работы по договоренности. У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать дизайн интернет-магазина

    $250

    Добрый день. Интернет-магазин: zoofriends.info Нужно доделать: 1. Доделать вывод новостей. 2. Убрать блок "Подписаться на новости" 3. Перенести баннер отзывов яндекса 4. Подвал сайта. 5. Переделать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен редизайн сайта по скупке битых автомобилей

    $200

    Нужно нарисовать новый современный дизайн главной страницы в светлых тонах для сайта по скупке битых автомобилей http://autoskupregion.ru/ Желаемая структура макета шириной 1200px: 1) шапка, в которой нафотошопить графику (например, разбитый авто) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт на WordPress

    $500

    Разработать дизайн сайта, сверстать и посадить на WordPress. Организация занимается доставкой грузов из Европы. Все подробности выбранному исполнителю вышлю на почту. Пожелание заказчика - работа не должна размещаться в Вашем портфолио. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо срочно разработать дизайн главной страницы сайта (к понедельнику). Кто готов реализовать указывайте примерную стоимость и скайп для связи.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад