Задача для специалиста по джумле 2.5 - 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок164 просмотра

Друзья, нужна ваша помощь!

Требуется человек хорошо разбирающийся в джумле

Задача:

1)Помочь найти подходящий шаблон, уникализировать и поменять в нем графику на мою

2)Настроить его

3)Установить имеющиеся статьи и подобрать картинки

4)Установить необходимые модули и компоненты

Ну и может еще что по-мелочи

Прошу сразу писатиь примерную стоимость от-до

Joomla
12 лет назад
Vergana
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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