Добрый день, Сделать плагин для виртуемарта версии 2 для интеграции системы отзывов вот этой системы https://www.yotpo.com/ у них есть api http://support.yotpo.com/entries/21616502-Generic-Integration-Manual ...
Задача для специалиста по джумле 2.5 - 3
Друзья, нужна ваша помощь!
Требуется человек хорошо разбирающийся в джумле
Задача:
1)Помочь найти подходящий шаблон, уникализировать и поменять в нем графику на мою
2)Настроить его
3)Установить имеющиеся статьи и подобрать картинки
4)Установить необходимые модули и компоненты
Ну и может еще что по-мелочи
Прошу сразу писатиь примерную стоимость от-до
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