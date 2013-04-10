Доработка сайта на Joomla 1.5

Есть готовый сайт: http://vkoolitus.ee/

На данный момент есть 2 задачи:

1. Нижняя часть сайта где расположены ссылки - не динамична и загружется с шаблона. Необходимо сделать его как модуль с возможностью редактирования из админки, и поддержкой мультиязычности.

2. Добавить модуль регистрации (пример: http://clck.ru/8cHEK , кнопка расположена внизу). В админке сделать возможность добавлять этот модуль на опеределенные страницы. Форма регистрации также должна иметь возможность редактирования из админки.