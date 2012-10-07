Кампания BiFly Telecom LTD ищет программистов для разработки своего софта. Работа в команде над крупным проектом. Проект пишется на Yii фреймворке и будет иметь большие нагрузки. Условия работы: Полный рабочий день, желательно с 9:00 до 18:00 GMT+2, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В телекоммуникационную компанию требуется программист с хорошим знанием PHP и MySQL. Так же будет плюсом знание asterisk. Зарплата: По договоренности (зависит от ваших знаний) Место работы: Удаленная Занятость: Постоянная Чтобы лучше с вами познакомиться, составили вопросы, кандидатам просьба ответить: http://bifly.ee/m/php.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сервер IP телефонии. MTR показывает что есть потери пакетов на самом сервере. Тех поддержка дата центра говорит что проблема на стороне ПО сервера. Необходимо решить проблему. Скрин mtr вложен.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт: http://vkoolitus.ee/ На данный момент есть 2 задачи: 1. Нижняя часть сайта где расположены ссылки - не динамична и загружется с шаблона. Необходимо сделать его как модуль с возможностью редактирования из админки, и поддержкой мультиязычности. 2. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Тематика, содержимое, меню, интерфейс и др. сайта как на: kvkoolitus.ee Исключение: 1. в меню будет выпадающее подменю 2. цвета в дизайне: синие, белые, черные 3. одно из меню будет называться "Детский центр" в нем должна быть картинка которая ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу и несколько элементов (формы, форма входа и др.) для других страниц. В верстке будет использоваться CSS, Javascript / Jquery. Использование AJAX для некоторых элементов будет плюсом. Макет в JPG приложен. Детали через ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется редизайн сайта IP телефонии (главная страница+остальные) и HTML верстка. ТЗ прикреплено. Пишите цены и сроки. Если вы можете сделать только дизайн - пишите цены, сроки с пометкой "только дизайн".Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад