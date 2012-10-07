kinga

Игорь kinga

 
43 годаЭстония/Кохтла-Ярве
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется PHP программист

    Кампания BiFly Telecom LTD ищет программистов для разработки своего софта. Работа в команде над крупным проектом. Проект пишется на Yii фреймворке и будет иметь большие нагрузки. Условия работы: Полный рабочий день, желательно с 9:00 до 18:00 GMT+2, ...

    PHPJavascriptMySQLCSSAjaxYiiGit
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется программист с хорошим знанием PHP и MySQ

    В телекоммуникационную компанию требуется программист с хорошим знанием PHP и MySQL. Так же будет плюсом знание asterisk. Зарплата: По договоренности (зависит от ваших знаний) Место работы: Удаленная Занятость: Постоянная Чтобы лучше с вами познакомиться, составили вопросы, кандидатам просьба ответить: http://bifly.ee/m/php.html

    PHPMySQLAsterisk
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка сети в Linux Ubuntu 12.04

    Есть сервер IP телефонии. MTR показывает что есть потери пакетов на самом сервере. Тех поддержка дата центра говорит что проблема на стороне ПО сервера. Необходимо решить проблему. Скрин mtr вложен.

    LinuxUbuntu
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla 1.5

    Есть готовый сайт: http://vkoolitus.ee/ На данный момент есть 2 задачи: 1. Нижняя часть сайта где расположены ссылки - не динамична и загружется с шаблона. Необходимо сделать его как модуль с возможностью редактирования из админки, и поддержкой мультиязычности. 2. ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка под CMS

    Тематика, содержимое, меню, интерфейс и др. сайта как на: kvkoolitus.ee Исключение: 1. в меню будет выпадающее подменю 2. цвета в дизайне: синие, белые, черные 3. одно из меню будет называться "Детский центр" в нем должна быть картинка которая ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта по шаблону PSD

    Необходимо сверстать главную страницу и несколько элементов (формы, форма входа и др.) для других страниц. В верстке будет использоваться CSS, Javascript / Jquery. Использование AJAX для некоторых элементов будет плюсом. Макет в JPG приложен. Детали через ...

    JavascriptВерстка сайтаCSSjQueryAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн сайта IP телефонии + верстка

    Требуется редизайн сайта IP телефонии (главная страница+остальные) и HTML верстка. ТЗ прикреплено. Пишите цены и сроки. Если вы можете сделать только дизайн - пишите цены, сроки с пометкой "только дизайн".

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта IP телефонии + верстка
Очень понравилось работать над проектом. Хороший заказчик, всем рекомендую.
Дизайн сделан на отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
nestorAl
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта + верстка под CMS
Спасибо за интересный проект и своевременную оплату.
Все ОК. Следующий проект предложу Алексею.
Ответный отзыв
SerG0
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта по шаблону PSD
Отлично сработались, хотя в макете и были не большие недочёты, всё было быстро и оперативно объяснено, что где должно быть. Своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Спасибо за работу.
Ответный отзыв