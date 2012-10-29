Редизайн сайта IP телефонии + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок189 просмотров

Требуется редизайн сайта IP телефонии (главная страница+остальные) и HTML верстка.

ТЗ прикреплено.

Пишите цены и сроки.

Если вы можете сделать только дизайн - пишите цены, сроки с пометкой "только дизайн".

HTML
13 лет назад
kinga
Игорь 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Unk
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$200
14 дней
Дизайн сделан на отлично. Спасибо.
Очень понравилось работать над проектом. Хороший заказчик, всем рекомендую.

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Unk
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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