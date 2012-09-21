Шаблон PrestaShop 1.4 переделать под 1.5

Есть шаблон PrestaShop 1.4 (базовый пример, исходный шаблон оличается мелкими правками)

http://www.likaweb.net/downloads.php?do=file&id=72

Так как он не поддерживает многих функций 1.5 (да и просто работает не коректно), нужно сделать его с нуля под версию 1.5, также сделать следующее:

1. Все кнопки сделать не графическими а в HTML5

2. Мелкие изображения обьединить в CSS-спрайт

Шаблон должен полностью проходить валидацию HTML и CSS http://validator.w3.org/ http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Все файли CSS и TPL должны содержать коментарии каждого блока. Код должен быть логично оформлен, как в оригинальном шаблоне 1.5.