Шапка сайта на тему штукатурные работы

Здравствуйте!

Необходима шапка для сайта, посвященного штукатурным работам и стяжке пола.

Важно: должны быть использованы фотографии, отражающие этап стяжки пола и штукатурные работы. Хотелось бы видеть на картинке одного-двух строителей.

Есть один ньанс: штукатурные работы, которые предлагаются на сайте, автоматизированные. То есть, с помощью спец. агрегата (см.прикрепл файлы). Его нужно использовать в шапке.

Сайт будет фиксированным, высота шапки не более 350рх в высоту. Детали будут в ТЗ