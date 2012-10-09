Шапка сайта на тему штукатурные работы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок195 просмотров

Здравствуйте!

Необходима шапка для сайта, посвященного штукатурным работам и стяжке пола.

Важно: должны быть использованы фотографии, отражающие этап стяжки пола и штукатурные работы. Хотелось бы видеть на картинке одного-двух строителей.

Есть один ньанс: штукатурные работы, которые предлагаются на сайте, автоматизированные. То есть, с помощью спец. агрегата (см.прикрепл файлы). Его нужно использовать в шапке.

Сайт будет фиксированным, высота шапки не более 350рх в высоту. Детали будут в ТЗ

13 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все отлично! Спасибо за работу!
Все в порядке.

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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