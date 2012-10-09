Создание дизайна для сайта diptown.org. Движок Rubik(osCommerce 3.0a) нужны: дизайн, верстка и кодинг. жду цены, срок не критичен.
Шапка сайта на тему штукатурные работы
Здравствуйте!
Необходима шапка для сайта, посвященного штукатурным работам и стяжке пола.
Важно: должны быть использованы фотографии, отражающие этап стяжки пола и штукатурные работы. Хотелось бы видеть на картинке одного-двух строителей.
Есть один ньанс: штукатурные работы, которые предлагаются на сайте, автоматизированные. То есть, с помощью спец. агрегата (см.прикрепл файлы). Его нужно использовать в шапке.
Сайт будет фиксированным, высота шапки не более 350рх в высоту. Детали будут в ТЗ
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