Нужен дизайнер в Киеве.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок116 просмотров

Задачи:

* баннеры

* интерфейс программы

* дизайн сайта

От вас нужно:

* опыт в работе с проектами, ориентированными на запад

* портфолио

* взаимопонимание и инициатива в обсуждении проектов

* сдача проектов в срок

Молодая команда, интересный проект. Загрузка переменная.

13 лет назад
tsokolov
Тим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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