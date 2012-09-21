Web-дизайнер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок173 просмотра

Мы ищем талантливого, креативного и ответственного web дизайнера

Требования:

· опыт работы на позиции WEB - дизайнера от 2х лет желательно с зарубежными проектами;

· профессиональное знание продуктов Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash), Corel;

· понимание принципов создания интерфейсов;

· развитое чувство композиции и цвета;

· знание html, css является преимуществом;

· наличие портфолио обязательно.

Личные качества:

· креативность;

· пунктуальность;

· исполнительность;

· высокая скорость работы;

· стремление к профессиональному развитию.

Обязанности:

· разработка и реализация дизайн концепций сайтов;

· проектирование веб-интерфейсов;

· разработка фирменных стилей;

· анализ существующих интерфейсов и функциональности на наличие потенциальных недостатков.

Условия:

· пятидневная рабочая неделя;

· гибкий график - 8 часовой рабочий день в офисе или удаленно;

· 40 000 руб./мес.

Тип занятости

Полная занятость, гибкий график

CSSHTML
13 лет назад
hotger
Кирилл 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Срочно нужен сайт

    $100

    Нужно создать похожий сайт-визитку http://www.am-agro.ru/ Клипартов своих не имеем. Из меню убираем цены и статьи.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина автозапчастей

    $500

    Нужно разработать дизайн интернет-магазина автозапчастей Volvo. Срок разработки до 5 дней, то есть в течение следующей недели, ну а дальше правки. Нужно сделать дизайн следующих страниц: 1. Главная страница ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Добрый день ! Необходимо разработать сайт для энергетической компании. Карта сайта и его предыдущий адрес https://st.free-lance.ru/projects/upload/f_505ae1b44a6c1.jpg. Логотип остается тот же. Главные требования – аккуратность, оригинальность дизайна. По стилю дизайна должно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон сайта рекламной компании

    Нужен шаблон сайта для компании занимающейся оформлением фасадов зданий, интерьеров наподобие http://mega-art08.ru/. Можно не темный, а светлый. Можно psd или готовый html шаблон или на любой админке.

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн и верстку 2-х страниц сайта

    $50

    Интернет-магазин на prestashop 1.4 Нужно красиво оформить страницу товара: разместить информацию о гарантии, доставке и подарках А также страницу информации о подарках. Аккуратно сверстать страницу товара и подарков. Встроить в ...

    PrestaShop
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для сайта

    Нужен шаблон для готового сайта. Разработка и установка шаблона Ваша. С дизайном определимся по личной переписке.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн строительного сайта

    $100

    Уважаемые фрилансеры! Нужен дизайн для строительного сайта http://marlony.com/ На сайте должно быть горизонтальное меню с категориями новостей. Слева либо справа от основного контента должен быть сайдбар с блоками — ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад