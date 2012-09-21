Нужно разработать дизайн интернет-магазина автозапчастей Volvo. Срок разработки до 5 дней, то есть в течение следующей недели, ну а дальше правки. Нужно сделать дизайн следующих страниц: 1. Главная страница ...
Требуется грамотный дизайнер
Для удаленной работы требуется дизайнер, креативный, но без фанатизма )))
Выбранный исполнитель
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