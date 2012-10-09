Дизайн сайта - мебель

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Завершен44 заявки264 просмотра

Нужен дизайн сайта, тема - Мебель на заказ

P.S. фрилансеров с ценами по 500$ просьба не беспокоить.

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Великолепный исполнитель, дизайнер с большой буквы! Дизайн сайта подошел идеально, проработана каждая мелочь, каждый значок, шрифты. Минималистично и функционально. Так же хочу отметить, что специалист адекватно реагирует на просьбы о доработках. Рекомендую !
Сотрудничеством довольна, очень хороший заказчик. 10 баллов. Рекомендую

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад