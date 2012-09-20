Примерно вот в таком формате, фото - текст все дам. http://feedgee.com/ru/webversion/A605844AB0277R88932/
Дизайн HTML-шаблона
Есть программа DVD Chief для организации колекции фильмов и DVD (dvdchief.com / dvchief.ru). В ней для вывода информации о фильме/персоне используются HTML шаблоны.
Необходимо создать красивый (но не перегруженный графикой) HTML шаблон для вывода информации о фильме и персоне. Фактически необходимо два стилистически связанных шаблона, один для фильма, другой для песроны.
Важные моменты:
- цвет может изменяться, т.е. шаблон должен смотреться нормально при любом цвете фона
- минимальное кол-во графики, максимальное кол-во информации, в случае отсутствия информации шаблон должен смотреться нормально. Для того чтобы узнать какая бывает информациия поставьте DVD Chief и откройте пункт редактирования фильма/персоны.
- браузер IE7 и выше, в принципе совместимость с firefox, chrome не нужна, но будет плюсом
- шаблон не фиксирован по ширине
- возможно минимальное использование javascript для показа/скрытия отельных элементов или огранизации tab интерфейса
Превью шаблона, будет большим плюсом;)
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