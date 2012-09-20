Требуется специалист по flash в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка98 просмотров

Создание флеш для сайтов (баннеры, флеш шапки, сайт полностью сделанный на flash).

Укажите Ваш опыт, портфолио, и расценки за работу.

13 лет назад
spez
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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