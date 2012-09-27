Дизайн сайта автомобильной компании

Сергей - очень талантливый дизайнер. От процесса получил самые положительные эмоции. В процессе работы проявил высокий профессионализм как в работе так и в общении. Все работы были выполнены в срок. Обязателен и требователен к своей работе. Рекомендую данного исполнителя!