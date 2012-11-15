Требуется технический дизайнер для аппликации под iPhone. Работа удаленная, почасовая, в среднем 6 часов в неделю. Требования: * Знания и опыт в дизайне аппликаций / для веб - минимум 3 ...
Дизайн сайта + иллюстрации
Необходимо нарисовать дизайн онлайн-казино.
ТЗ - при личном общении.
Необходим опыт в веб-дизайне и рисовании иллюстраций.
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