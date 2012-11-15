Дизайн сайта + иллюстрации

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки131 просмотр

Необходимо нарисовать дизайн онлайн-казино.

ТЗ - при личном общении.

Необходим опыт в веб-дизайне и рисовании иллюстраций.

13 лет назад
Commarmond
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$1000
14 дней
Спасибо, дизайн понравился, будем еще работать.
Приятное общение, своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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