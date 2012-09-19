Технический дизайнер для аппликации под iPhone

Здравствуйте. Нужно перекрасить шаблон сайта с светлого в тёмный. Перекрасить нужно не тяп ляп, а по уму, что бы получилось хорошо. приблизительную цветовую гамму которую хотелось бы видеть я уже обговорю с исполнителем. Цены ...