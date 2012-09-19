Дизайн главной страницы сайта

# 1 — $ 50

Уважаемые веблансеры!

Требуется придумать и нарисовать оригинальный, представительный дизайн главной страницы нового сайта для компании АВМ (Автоакадемия Водительского Мастерства) который бы подчёркивал специфику работы компании. Ссылка на старый сайт http://avm.kiev.ua просьба ознакомится со спецификой работы компании!!

Особенности главной страницы таковы, что она является промежуточным пунктом, между двух разделов сайта:

- Раздел для частный клиентов;

- Раздел для корпоративных клиентов.

Другая навигация не предусматривается!

В дизайн нужно гармонично вписать логотип компании, файл CorelDraw (см. в приложении)

Благодарю за участие!