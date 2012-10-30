Создать, сверстать и одеть 2 различных дизайна сайта на Vamshop. Цена указана за два. Оплата поэтапно или по факту реализации. ТЗ в приложении на первый, второй содрать с ...
Создание дизайна сайта
Здравствуйте.
Нужно создать дизайн для сайта компании.
Пожалуйста в своих заявках указывайте "вилку" цен и дайте ссылку на те сайты из своего портфолио, которые считаете лучшими.
Полное ТЗ с разработанным логотипом и структурой отправлю выбранным кандидатам.
Оплата сразу.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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