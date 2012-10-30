Создание дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок265 просмотров

Здравствуйте.

Нужно создать дизайн для сайта компании.

Пожалуйста в своих заявках указывайте "вилку" цен и дайте ссылку на те сайты из своего портфолио, которые считаете лучшими.

Полное ТЗ с разработанным логотипом и структурой отправлю выбранным кандидатам.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Алексей прекрасно выполнил работу - в указанные сроки и без каких-либо замечаний. Качеством дизайна довольна. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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