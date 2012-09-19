Дизайн регионального каталога бизнес-статей

Добрый день.

Требуется дизайн небольшого портала по бизнес-услугам.

Подробные требования и примерная структура сайта прилагаются в ТЗ, но практически все моменты обсуждаемы. Если у дизайнера будут какие-то свои идеи, то по результатам обсуждения от ТЗ вполне можно отойти , вплоть до полного изменения сайта.

Требуются две страницы:

1) главная

2) внутренняя, для статей.

Чуть позже, возможно, еще одна-две внутренние страницы, за отдельную доплату.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цену.

Общение - скайп (чат, голос - на выбор)