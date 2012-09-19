Добрый день. Требуется дизайн небольшого портала по бизнес-услугам. Подробные требования и примерная структура сайта прилагаются в ТЗ, но практически все моменты обсуждаемы. Если у дизайнера будут какие-то свои ...
Создать и одеть дизайн на Vamsop
Создать, сверстать и одеть 2 различных дизайна сайта на Vamshop. Цена указана за два.
Оплата поэтапно или по факту реализации.
ТЗ в приложении на первый, второй содрать с темплатмонстра .
До передачи нам ОбязательнА работа на виртуальном хостинге, что бы видели процесс и вовремя могли Вас подправить.
Оплата строго вебмани, предоплаты не будет.
Обязательно указывайте цену и сроки.
Предпочтение команде с грамотным программером, т.к. требуется одновременная доработка движка (за дополнительную плату).
Общение по скайпу, аськи нет.
Может потребоваться дальнейшее сопровождение за абонентскую плату (300$ +)
Заранее спасибо.
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