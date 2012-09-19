Создать и одеть дизайн на Vamsop

Создать, сверстать и одеть 2 различных дизайна сайта на Vamshop. Цена указана за два.

Оплата поэтапно или по факту реализации.

ТЗ в приложении на первый, второй содрать с темплатмонстра .

До передачи нам ОбязательнА работа на виртуальном хостинге, что бы видели процесс и вовремя могли Вас подправить.

Оплата строго вебмани, предоплаты не будет.

Обязательно указывайте цену и сроки.

Предпочтение команде с грамотным программером, т.к. требуется одновременная доработка движка (за дополнительную плату).

Общение по скайпу, аськи нет.

Может потребоваться дальнейшее сопровождение за абонентскую плату (300$ +)

Заранее спасибо.