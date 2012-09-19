Дизайн + вёрстка на платформу InSales

Необходимо качественно разработать и сверстать дизайн интернет-магазина на платформе InSales.

Знание особенностей платформы /опыт/ обязателен.

Если Вы хотите заняться интересным проектом, Вы умеете хорошо рисовать и у Вас постоянно море идей, то Вам - сюда!

Бюджет проекта - 10000 руб

По предоплате не работаю, т.к. были инциденты.