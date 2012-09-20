Добрый день. Нам необходимо сделать дизайн в стиле нашего сайта и сверстать шаблон пиьсма-рассылки от нас. Отправлять будем через mailchimp. Пример того, что должно получится находится в приложении. То ...
Отрисовать внутренние страницы сайта
Ищем веб-дизайнера для отрисовки внутренних страниц сайта. Сразу говорю что без предоплаты.
Макет главной страницы и ТЗ пришлю исполнителю.
Пишите цены.
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